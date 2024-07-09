В Сыктывкаре самые высокие зарплаты у госслужащих
- 11:20 9 июля
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- Инесса Богатая
РИА "Новости" представило рейтинг российских городов по заработным платам в различных секторах. В столице Республики Коми самые высокие доходы имеют государственные служащие.
В первом квартале 2024 года средняя заработная плата в России выросла на 19, 5%, достигнув 80, 6 тысячи рублей до уплаты налогов. Однако этот показатель значительно различается в зависимости от отраслей и регионов. Например, в секторе "добыча полезных ископаемых" средний заработок составил 150, 3 тысячи рублей, тогда как в "строительстве" – 75, 3 тысячи рублей.
В 100 крупнейших городах наивысшие зарплаты чаще всего встречаются в сфере "банки и финансовые услуги" (в 20 городах), за ней следуют "профессиональная и научная деятельность" (18 городов), а также "IT и связь" и обрабатывающие отрасли (по 14 городов).
В экономически менее развитых городах государственная служба часто предлагает лучшие условия по сравнению с другими секторами. В Сыктывкаре госслужащие получают 83 тысячи рублей, что превышает средний уровень по стране. Например, в Кызыле это 89 тысяч рублей, в Нарьян-Маре – 113 тысяч, а в Салехарде – 209 тысяч рублей.
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