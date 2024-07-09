Экспозиция из Коми удостоилась звания лучшего на фестивале "Будущее в цветах"

На международной выставке-форуме "Россия" прошел конкурс ландшафтных проектов "Будущее в цветах". В категории "Лучший проект" победила композиция "У светлой воды" от Республики Коми. Глава региона Владимир Уйба сообщил об этом в своем телеграм-канале.

Президент Ассоциации ландшафтных архитекторов России Таисия Вольфтруб вручила награду. Композиция "У светлой воды" посвящена национальному парку "Югыд ва" и отражает природную красоту региона. Центральный элемент - водоем с древними озерами ледникового периода.

Композицию украшает барельеф с изображением женской головы, символизирующий почитание камней, родников и деревьев на северо-западе России. Этот образ олицетворяет матерь мира (Зарни Ань) и святую Параскеву Пятницу, покровительницу женских трудов и семейного счастья.