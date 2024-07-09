В Печоре женщина залезла в переписку бывшего возлюбленного и попала на скамью подсудимых

В Печоре перед судом предстанет женщина, что не смогла "отпустить" бывшего возлюбленного. Подробности семейной драмы рассказали в пресс-службе судов Коми.

Как следует из материалов дела, будучи в состоянии алкогольного опьянения, горожанка получила доступ к телефону своего бывшего мужчины, с которым некогда проживала вместе. Она зашла на его личную страницу «ВКонтакте», где нашла личную переписку с другой женщиной. Поддавшись эмоциям, она решила поделиться увиденным - скопировала насколько сообщений, где, в том числе содержалась тайна личной жизни, и разослала её знакомым. Кроме того, женщина удалила часть переписки.