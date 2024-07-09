В Печоре женщина залезла в переписку бывшего возлюбленного и попала на скамью подсудимых
- 07:30 9 июля
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- Татьяна Зубова
В Печоре перед судом предстанет женщина, что не смогла "отпустить" бывшего возлюбленного. Подробности семейной драмы рассказали в пресс-службе судов Коми.
Как следует из материалов дела, будучи в состоянии алкогольного опьянения, горожанка получила доступ к телефону своего бывшего мужчины, с которым некогда проживала вместе. Она зашла на его личную страницу «ВКонтакте», где нашла личную переписку с другой женщиной. Поддавшись эмоциям, она решила поделиться увиденным - скопировала насколько сообщений, где, в том числе содержалась тайна личной жизни, и разослала её знакомым. Кроме того, женщина удалила часть переписки.
Женская глупость оказалась подсудным делом, поскольку своими действиями злоумышленница нарушила права указанных лиц на неприкосновенность частной жизни.
Суд признал жительницу Печоры виновной и назначил ей наказание в виде полутора лет исправительных работ с удержанием 5 % зарплаты в доход государства.