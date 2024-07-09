Очередной жаркий день ожидается в Коми 9 июля
- 06:30 9 июля
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- Татьяна Зубова
Синоптики рассказали о погоде в Коми сегодня, 9 июля.
По информации специалистов регионального ЦГМС, в этот день на территории республики установится переменная облачность. Осадков преимущественно не ожидается. Ночной переменный ветер 1-5 метров в секунду днем сменится на юго-западный (5-10 метров в секунду). Синоптики также предупредили о порывах ветра до 14 метров в секунду. Ночью ожидается легкая прохлада - около 10...15С выше нуля, днем вновь установится жара до +25...+30°С.
В столице Республики Коми также сегодня переменная облачность. Осадков преимущественно не будет. Ветер ночью переменный. Его скорость не превысит 1-5 метров в секунду, днем его сменит юго-западный ветер - около 3-8 метров в секунду. Температура ночью не превысит +11...+13С, днем воздух прогреется до +27...+29°С, подытожили в ЦГМС по Коми.