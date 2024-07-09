Очередной жаркий день ожидается в Коми 9 июля

Синоптики рассказали о погоде в Коми сегодня, 9 июля.

По информации специалистов регионального ЦГМС, в этот день на территории республики установится переменная облачность. Осадков преимущественно не ожидается. Ночной переменный ветер 1-5 метров в секунду днем сменится на юго-западный (5-10 метров в секунду). Синоптики также предупредили о порывах ветра до 14 метров в секунду. Ночью ожидается легкая прохлада - около 10...15С выше нуля, днем вновь установится жара до +25...+30°С.