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Заряжаем свеклу на рост: в июне полейте этим грядки — корнеплоды вырастут крупными

Заряжаем свеклу на рост: в июне полейте этим грядки — корнеплоды вырастут крупнымиwww.globallookpress.com

На большинстве огородных участков можно встретить посадки свеклы. Этот корнеплод отлично сохраняется в погребе до конца весны, и многие хозяйки предпочитают его выращивать.

Однако, чтобы свекла была сладкой и вкусной, нужно обеспечить правильный уход. Сегодня мы расскажем о тех удобрениях, которые используют огородники.

Настой коровяка

Это удобрение богато азотом, который способствует хорошему развитию наземной части растения. Вносите раствор в первую стадию роста свёклы. Как только появятся по два настоящих листа, можно полить посевы раствором на основе коровяка.

Для приготовления настоя разведите 1 литр коровяка в 10 литрах воды. Поставьте ёмкость в теплое место и оставьте настаиваться в течение суток. Затем тщательно перемешайте и перед употреблением разбавьте 1 литр настоя в 10 литрах воды. Полученным раствором полейте грядки со свеклой.

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