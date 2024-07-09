Лотерейный билет точно будет выигрышным: Глоба назвал знак, который станет суперзвездой с 9 июля

В июле 2024 года Козерогов ожидает благоприятный период для саморазвития и самопознания. Влияние положительной энергетики откроет перед ними возможности для обретения новых знаний и навыков, что в свою очередь поможет в достижении поставленных целей. В это время важно внимательно прислушиваться к своим мечтам и желаниям, так как они могут осуществиться в ближайшем будущем.

Астролог Глоба рекомендует Козерогам особое внимание уделить отношениям с близкими людьми. Июль станет отличным моментом для укрепления связей и урегулирования конфликтов. Благоприятная атмосфера поспособствует лучшему взаимопониманию и общению с окружающими.