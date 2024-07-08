В Сыктывкаре двое молодых закладчиков попались правоохранителям с 50 граммами наркотиков
- 20:15 8 июля
- 16+
- Инесса Богатая
В Сыктывкаре двое молодых людей планировали продать 50 граммов наркотиков, но были задержаны правоохранительными органами. В отношении них возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Республики Коми.
По данным следствия, сыктывкарцы непродолжительное время состояли в организованной преступной группе, которая занималась незаконным оборотом наркотиков. Сначала 20-летний житель Сыктывкара занялся преступной деятельностью. Он раскладывал закладки с запрещенными веществами. Вскоре юноша привлек к этому своего бывшего одноклассника.
В ноябре 2023 года молодые люди получили сведения о местонахождении двух свертков с наркотиками общей массой 50 граммов, которые должны были забрать и переместить в другие тайники. При попытке изъять наркотики из закладок они были задержаны полицейскими.
Уголовное дело направлено в Сыктывкарский городской суд для рассмотрения по существу.
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