В Сыктывкаре двое молодых закладчиков попались правоохранителям с 50 граммами наркотиков

Фото из архива "Про Город"

В Сыктывкаре двое молодых людей планировали продать 50 граммов наркотиков, но были задержаны правоохранительными органами. В отношении них возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Республики Коми. По данным следствия, сыктывкарцы непродолжительное время состояли в организованной преступной группе, которая занималась незаконным оборотом наркотиков. Сначала 20-летний житель Сыктывкара занялся преступной деятельностью. Он раскладывал закладки с запрещенными веществами. Вскоре юноша привлек к этому своего бывшего одноклассника.

В ноябре 2023 года молодые люди получили сведения о местонахождении двух свертков с наркотиками общей массой 50 граммов, которые должны были забрать и переместить в другие тайники. При попытке изъять наркотики из закладок они были задержаны полицейскими.

Уголовное дело направлено в Сыктывкарский городской суд для рассмотрения по существу.