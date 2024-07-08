В Коми стало больше лесных пожаров

В Коми зафиксировали три активных лесных пожара. Такие данные предоставляет информационная система "Лесные пожары". В 10 муниципалитетах введен особый противопожарный режим в лесах.

Так, первый пожар в Удорском районе был обнаружен 7 июля, площадь — 83 га, локализован 8 июля. Второй, также в Удорском районе, сгоревшая площадь — 18 га, локализован утром 8 июля. Третий пожар в Койгородском районе, начавшийся 6 июля, занимает 25, 6 га и остается текущим, хотя локализован 7 июля. Причина всех пожаров — грозы. Общая площадь пожаров — 126, 6 га.