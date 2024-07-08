В Коми стало больше лесных пожаров
- 19:16 8 июля
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- Инесса Богатая
В Коми зафиксировали три активных лесных пожара. Такие данные предоставляет информационная система "Лесные пожары". В 10 муниципалитетах введен особый противопожарный режим в лесах.
Так, первый пожар в Удорском районе был обнаружен 7 июля, площадь — 83 га, локализован 8 июля. Второй, также в Удорском районе, сгоревшая площадь — 18 га, локализован утром 8 июля. Третий пожар в Койгородском районе, начавшийся 6 июля, занимает 25, 6 га и остается текущим, хотя локализован 7 июля. Причина всех пожаров — грозы. Общая площадь пожаров — 126, 6 га.
В конце дня 7 июля в Коми зарегистрировано 25 лесных пожаров на площади 161, 84 га. С 5 июля введен особый противопожарный режим для нескольких районов, включающий ограничения на пребывание и въезд, запрет на открытый огонь.
На 2024 год предусмотрено 550 млн рублей на пожарную безопасность и тушение лесных пожаров. Выполняются мероприятия по противопожарному обустройству лесов, готовность сил и средств обеспечена. Организовано авиационное патрулирование лесов на площади 36, 3 млн га с шестью маршрутами общей длиной 5030 км.
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