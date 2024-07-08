Летний уход за пионами: пышное цветение гарантировано

В июле, после того как пышные головки пионов несколько недель радовали глаз, они начинают увядать. После окончания цветения важно обеспечить растению правильный уход, чтобы оно восстановилось и подготовилось к следующему сезону, сообщает dom.mail.ru.

Прежде всего, аккуратно удалите увядшие бутоны. Это позволит пионам не тратить энергию на созревание семян, а сосредоточиться на накоплении питательных веществ в корнях.