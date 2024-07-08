Летний уход за пионами: пышное цветение гарантировано
- 21:33 8 июля
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- Служба новостей
В июле, после того как пышные головки пионов несколько недель радовали глаз, они начинают увядать. После окончания цветения важно обеспечить растению правильный уход, чтобы оно восстановилось и подготовилось к следующему сезону, сообщает dom.mail.ru.
Прежде всего, аккуратно удалите увядшие бутоны. Это позволит пионам не тратить энергию на созревание семян, а сосредоточиться на накоплении питательных веществ в корнях.
Для обеспечения пионов необходимыми макроэлементами следует использовать удобрения с высоким содержанием фосфора и калия. Эти элементы способствуют развитию корневой системы и формированию цветочных почек. Азот также нужен, но в меньшем количестве, чтобы поддержать надземную часть растения. В начале августа рекомендуется провести повторную подкормку.
Важно следить за влажностью почвы вокруг пиона. В жаркие периоды растениям требуется дополнительный полив, чтобы они не страдали от нехватки влаги. Молодым кустам достаточно одного ведра воды, тогда как для старых растений потребуется два.
Регулярно рыхлите почву вокруг пионов. Это обеспечит доступ кислорода к корням и улучшит дренаж, что особенно важно перед зимой. Рыхление перед поливом также способствует лучшему проникновению воды в почву.
Листья пионов после цветения срезать не следует. Лучше это сделать осенью после первых заморозков. Стебли можно не подрезать вообще или подрезать на пару почек ниже.
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