В Коми сотрудник производственной базы угнал самосвал и устроил ДТП

В Ухте и Корткеросском районе сотрудниками полиции были задержаны лица, подозреваемые в хищении самосвала и легковушки, как сообщила пресс-служба МВД Республики Коми.

В Ухте 39-летний бизнесмен сообщил о пропаже своего самосвала с территории производственной базы. Машина не была заперта, а ключи остались в замке зажигания. Через 15 минут после объявления розыска, угнанный самосвал попал в ДТП. Водитель пытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан. Виновником оказался 57-летний работник той же базы. Ведется следствие.