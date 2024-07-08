В Коми сотрудник производственной базы угнал самосвал и устроил ДТП
- 17:16 8 июля
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- Инесса Богатая
В Ухте и Корткеросском районе сотрудниками полиции были задержаны лица, подозреваемые в хищении самосвала и легковушки, как сообщила пресс-служба МВД Республики Коми.
В Ухте 39-летний бизнесмен сообщил о пропаже своего самосвала с территории производственной базы. Машина не была заперта, а ключи остались в замке зажигания. Через 15 минут после объявления розыска, угнанный самосвал попал в ДТП. Водитель пытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан. Виновником оказался 57-летний работник той же базы. Ведется следствие.
В Корткеросском районе сотрудники отдела уголовного розыска раскрыли еще один случай угона. 23-летний местный житель похитил автомобиль, воспользовавшись ключами, оставленными в замке зажигания. Машина была припаркована возле жилого дома.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Им грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.
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