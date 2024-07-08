В Сыктывкаре появятся три новые автобусные остановки

На портале госзакупок появились объявления о конкурсах на выбор подрядчиков для установки новых остановочных павильонов в Сыктывкаре. В планах - монтаж трех остановок.

В соответствии с документом, первая остановка будет размещена на Октябрьском проспекте между домами № 3 и 10. Другой конкурс охватывает установку павильона на дороге "подъезд к аэропорту", на улице Маркова у дома № 20. Третий - предусматривает монтаж остановок на улице Колхозной в зоне домов № 1а и 20.