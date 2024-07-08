Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Сыктывкаре появятся три новые автобусные остановки

В Сыктывкаре появятся три новые автобусные остановкиФото из архива "Про Город"

На портале госзакупок появились объявления о конкурсах на выбор подрядчиков для установки новых остановочных павильонов в Сыктывкаре. В планах - монтаж трех остановок.

В соответствии с документом, первая остановка будет размещена на Октябрьском проспекте между домами № 3 и 10. Другой конкурс охватывает установку павильона на дороге "подъезд к аэропорту", на улице Маркова у дома № 20. Третий - предусматривает монтаж остановок на улице Колхозной в зоне домов № 1а и 20.

Согласно техническому заданию, предусмотрено использование сборно-разборных конструкций с боковыми стенками из закаленного стекла или поликарбоната, и оборудованных лавочками. Подрядчиков для всех трех конкурсов планируется определить 10 июля. Если конкурсные процедуры пройдут успешно, новые остановки будут установлены на улицах города к 30 августа.

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости