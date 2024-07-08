В Сыктывкаре появятся три новые автобусные остановки
- 15:47 8 июля
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- Инесса Богатая
На портале госзакупок появились объявления о конкурсах на выбор подрядчиков для установки новых остановочных павильонов в Сыктывкаре. В планах - монтаж трех остановок.
В соответствии с документом, первая остановка будет размещена на Октябрьском проспекте между домами № 3 и 10. Другой конкурс охватывает установку павильона на дороге "подъезд к аэропорту", на улице Маркова у дома № 20. Третий - предусматривает монтаж остановок на улице Колхозной в зоне домов № 1а и 20.
Согласно техническому заданию, предусмотрено использование сборно-разборных конструкций с боковыми стенками из закаленного стекла или поликарбоната, и оборудованных лавочками. Подрядчиков для всех трех конкурсов планируется определить 10 июля. Если конкурсные процедуры пройдут успешно, новые остановки будут установлены на улицах города к 30 августа.
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