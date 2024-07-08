В Сыктывкаре на одной из оживленных улиц перекрыли движение из-за ремонта теплотрассы

Фото МКП "Дорожное хозяйство"

В Сыктывкаре на улице Орджоникидзе временно закрыли проезд. Причиной стала срочная починка теплотрассы. Об этом сообщает пресс-служба "Дорожного хозяйства". Таким образом, с 9:00 8 июля и до 17:00 12 июля движение по улице Орджоникидзе будет ограничено на отрезке от Октябрьского проспекта до улицы Элеваторной.

В связи с этим внесены изменения в маршрут движения транспорта:

- Объезд закрытой дороги будет проходить через Октябрьский проспект и улицы Оплеснина, Маегова и Элеваторную;

- Остановки общественного транспорта "ЦВК" временно перенесут в район авторынка в Дырнос, а для пешеходов установят временную переходную зону для обеспечения безопасности.

Просим водителей быть внимательными и заранее корректировать свои маршруты.