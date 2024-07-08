В Сыктывкаре на одной из оживленных улиц перекрыли движение из-за ремонта теплотрассы
- 14:45 8 июля
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- Инесса Богатая
Фото МКП "Дорожное хозяйство"
В Сыктывкаре на улице Орджоникидзе временно закрыли проезд. Причиной стала срочная починка теплотрассы. Об этом сообщает пресс-служба "Дорожного хозяйства".
Таким образом, с 9:00 8 июля и до 17:00 12 июля движение по улице Орджоникидзе будет ограничено на отрезке от Октябрьского проспекта до улицы Элеваторной.
В связи с этим внесены изменения в маршрут движения транспорта:
- Объезд закрытой дороги будет проходить через Октябрьский проспект и улицы Оплеснина, Маегова и Элеваторную;
- Остановки общественного транспорта "ЦВК" временно перенесут в район авторынка в Дырнос, а для пешеходов установят временную переходную зону для обеспечения безопасности.
Просим водителей быть внимательными и заранее корректировать свои маршруты.
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