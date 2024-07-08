Получат поцелуй Бога: Глоба предрек дичайшую волну успеха трем знакам Зодиака с 9 июля

Фото из архива "Про Города"

В июле удачные перемены ожидают несколько знаков зодиака. Счастливчиками этого месяца станут Раки, Скорпионы и Рыбы. Именно во втором месяце лета им улыбнется большая удача.

Раки должны обратить особое внимание на 8 июля. Важно сохранять спокойствие и действовать решительно. Успех придет в самые разные сферы жизни.