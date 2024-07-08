Огурцам в жаркую погоду - обязательно: примите эти меры для сохранения урожая

Огурцы предпочитают тепло, но чрезмерная жара может им навредить. Когда температура в тени превышает +32−34 градуса, растения начинают испытывать стресс. Чтобы защитить урожай в таких условиях, необходимо предпринять определенные меры. Опытный садовод, ведущий дзен-канал «Сад. Огород. Лайф», рассказал, что нужно сделать.

Полив. Огурцы крайне влаголюбивые растения, поэтому в жару их нужно поливать чаще — каждый день, утром или вечером. Мульчирование соломой или сеном поможет сохранить влагу в почве и предотвратит образование корки. Рекомендуется добавлять триходерму при поливе раз в неделю, чтобы предотвратить развитие грибков под мульчей.