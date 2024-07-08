Теперь будет полностью запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 8 июля

Пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста, смогут воспользоваться новой льготой, но при этом они должны строго соблюдать установленный лимит. Об этом сообщила пенсионный консультант Анастасия Киреева, пишет progorod35.ru.

Кирееву приятно удивило, что пенсионерам удваивают фиксированную выплату к пенсии. Государство оказывает круглогодичную поддержку пожилым гражданам, включая тех, кто уже приближается к 80 и 90 годам. Так, для людей в возрасте 80 лет размер фиксированной выплаты к пенсии также удваивается.