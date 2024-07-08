Теперь будет полностью запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 8 июля
- 14:14 8 июля
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- Служба новостей
Пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста, смогут воспользоваться новой льготой, но при этом они должны строго соблюдать установленный лимит. Об этом сообщила пенсионный консультант Анастасия Киреева, пишет progorod35.ru.
Кирееву приятно удивило, что пенсионерам удваивают фиксированную выплату к пенсии. Государство оказывает круглогодичную поддержку пожилым гражданам, включая тех, кто уже приближается к 80 и 90 годам. Так, для людей в возрасте 80 лет размер фиксированной выплаты к пенсии также удваивается.
Однако льготы начинаются уже с 70 лет. В ряде регионов действуют программы, которые помогают пенсионерам оплачивать коммунальные услуги, включая капитальный ремонт жилья. После достижения 70 лет пенсионеры оплачивают лишь половину стоимости таких услуг, а с 80 лет эта сумма уменьшается до нуля.
Чтобы получить льготу, необходимо соблюдение определенных условий. Как отмечает Киреева, помощь чаще всего оказывается одиноким пенсионерам без источника дохода или семьям, где большинство членов не работает. Льгота рассчитывается с учетом установленного стандарта площади жилого помещения.
Например, в Москве этот стандарт составляет 33 квадратных метра на одного человека. Таким образом, если пенсионер проживает в двухкомнатной квартире, льгота распространяется только на часть площади, за остальное придется доплатить. Примечательно, что возможные изменения этих правил находятся вне юрисдикции чиновников.
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