Сотрудники Минтрудсоц Коми признаны самыми спортивными в регионе
- 13:45 8 июля
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре состоялся фестиваль ГТО для сотрудников министерств Республики Коми и подведомственных организаций. В нем участвовали четыре команды: Министерство цифрового развития, Министерство спорта, министерство труда и Министерство финансов.
На фестивале участники выполняли ряд упражнений, среди которых наклоны вперед с гимнастической скамьи, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа и подтягивание туловища на перекладине.
Команда Министерства труда одержала победу, второе место досталось Министерству цифрового развития, а третий результат показала команда Министерства спорта.
Мероприятие прошло в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни", направленного на популяризацию активного образа жизни и привлечение граждан к регулярным занятиям спортом.
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