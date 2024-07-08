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Сотрудники Минтрудсоц Коми признаны самыми спортивными в регионе

Сотрудники Минтрудсоц Коми признаны самыми спортивными в регионеФото Минспорта Коми

В Сыктывкаре состоялся фестиваль ГТО для сотрудников министерств Республики Коми и подведомственных организаций. В нем участвовали четыре команды: Министерство цифрового развития, Министерство спорта, министерство труда и Министерство финансов.

На фестивале участники выполняли ряд упражнений, среди которых наклоны вперед с гимнастической скамьи, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа и подтягивание туловища на перекладине.

Команда Министерства труда одержала победу, второе место досталось Министерству цифрового развития, а третий результат показала команда Министерства спорта.

Мероприятие прошло в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни", направленного на популяризацию активного образа жизни и привлечение граждан к регулярным занятиям спортом.

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