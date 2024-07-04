В Сыктывкаре пьяный горожанин устроил поножовщину

Фото очевидца

В столице Республики Коми неизвестный мужчина напал с ножом на другого. Инцидент произошел на улице Старовского возле дома №16. О происшествии корреспонденту издания “Про Город Сыктывкар” рассказал читатель. Так, около 9 вечера 4 июля прямо во дворе дома случилась поножовщина. Очевидец сообщает, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Агрессора забрали сотрудники полиции.

На месте работает скорая медицинская помощь, а также Росгрвардия и сотрудники МВД.

У пострадавшего перебинтована голова. Также, исходя из фотографий, которые отправил очевидец проишествия, можно заметить, что мужчина в сознании и самостоятельно стоит на ногах.

Подробная информация выясняется.

Напомним, в Сыктывкаре мужчина выпал из окна жилого дома. Горожанин не смог выжить.