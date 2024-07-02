В Сыктывкаре зачитали приговор вандалу, который расстрелял автобусную остановку

В Сыктывкаре 22-летний местный житель расстрелял автобусную остановку. Мужчину задержала полиция. В суде ему назначили 260 часов обязательных работ и 50 тысяч штрафа за причиненный ущерб имуществу. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что обвиняемый 8 августа 2023 года в состоянии алкогольного опьянения расстрелял из пневматического пистолета стеклянные стенки автобусной остановки.