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В Сыктывкаре зачитали приговор вандалу, который расстрелял автобусную остановку

В Сыктывкаре зачитали приговор вандалу, который расстрелял автобусную остановкуФото МКП "Дорожное хозяйство"

В Сыктывкаре 22-летний местный житель расстрелял автобусную остановку. Мужчину задержала полиция. В суде ему назначили 260 часов обязательных работ и 50 тысяч штрафа за причиненный ущерб имуществу. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что обвиняемый 8 августа 2023 года в состоянии алкогольного опьянения расстрелял из пневматического пистолета стеклянные стенки автобусной остановки.

Инцидент произошел на "Пассажирском АТП" по Сысольскому шоссе.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в Коми осудили 80-летнюю мошенницу, которая на протяжении пяти лет поставляла жителям сел и деревень “невидимые” дрова. Женщина таким образом нанесла ущерб муниципальному бюджету свыше 30 миллионов рублей.

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