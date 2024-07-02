В Сыктывкаре зачитали приговор вандалу, который расстрелял автобусную остановку
- 20:15 2 июля
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- Инесса Богатая
Фото МКП "Дорожное хозяйство"
В Сыктывкаре 22-летний местный житель расстрелял автобусную остановку. Мужчину задержала полиция. В суде ему назначили 260 часов обязательных работ и 50 тысяч штрафа за причиненный ущерб имуществу. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Установлено, что обвиняемый 8 августа 2023 года в состоянии алкогольного опьянения расстрелял из пневматического пистолета стеклянные стенки автобусной остановки.
Инцидент произошел на "Пассажирском АТП" по Сысольскому шоссе.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, в Коми осудили 80-летнюю мошенницу, которая на протяжении пяти лет поставляла жителям сел и деревень “невидимые” дрова. Женщина таким образом нанесла ущерб муниципальному бюджету свыше 30 миллионов рублей.
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