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В Коми 80-летняя пенсионерка пять лет поставляла жителям сел и деревень несуществующие дрова

В Коми 80-летняя пенсионерка пять лет поставляла жителям сел и деревень несуществующие дроваФото из архива "Про Город"

80-летняя жительница печоры пять лет обманывала местных жителей. Женщина работала в частном учреждении и заключала договоры на обеспечение домов в населенных пунктах дровами. Однако, фактически поставками твердого топлива она не занималась. Об этом сообщает прокуратура Коми. 

80-летняя пенсионерка с 2015 по 2020 годы подделывала документы для администрации Усинска о якобы предоставляемых ею услугах поставке дров. 

За пять лет такой “работы” женщина причинила ущерб местному бюджету в 31,5 миллионов рублей. Пенсионерка свою вину не признала. 

Суд приговорил ее к трем годам и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Судом удовлетворены требования о взыскании с осужденной причиненного ущерба.

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