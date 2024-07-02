В Коми 80-летняя пенсионерка пять лет поставляла жителям сел и деревень несуществующие дрова

80-летняя жительница печоры пять лет обманывала местных жителей. Женщина работала в частном учреждении и заключала договоры на обеспечение домов в населенных пунктах дровами. Однако, фактически поставками твердого топлива она не занималась. Об этом сообщает прокуратура Коми.

80-летняя пенсионерка с 2015 по 2020 годы подделывала документы для администрации Усинска о якобы предоставляемых ею услугах поставке дров.