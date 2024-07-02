В Коми 80-летняя пенсионерка пять лет поставляла жителям сел и деревень несуществующие дрова
- 13:00 2 июля
- 12+
- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
80-летняя жительница печоры пять лет обманывала местных жителей. Женщина работала в частном учреждении и заключала договоры на обеспечение домов в населенных пунктах дровами. Однако, фактически поставками твердого топлива она не занималась. Об этом сообщает прокуратура Коми.
80-летняя пенсионерка с 2015 по 2020 годы подделывала документы для администрации Усинска о якобы предоставляемых ею услугах поставке дров.
За пять лет такой “работы” женщина причинила ущерб местному бюджету в 31,5 миллионов рублей. Пенсионерка свою вину не признала.
Суд приговорил ее к трем годам и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Судом удовлетворены требования о взыскании с осужденной причиненного ущерба.
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