В Сыктывкаре два иностранных гражданина находились на территории России незаконно

В течение недели в Коми 14 иностранцев привлекли к ответственности за нарушение миграционного законодательства. В двух случаях выяснено, что мигранты находились на территории России незаконно, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

В частности, в Сыктывкаре были выявлены граждане Таджикистана и Кыргызстана, не имеющие необходимых документов для пребывания на территории Российской Федерации.