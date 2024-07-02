В Сыктывкаре два иностранных гражданина находились на территории России незаконно
- 19:15 2 июля
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- Инесса Богатая
В течение недели в Коми 14 иностранцев привлекли к ответственности за нарушение миграционного законодательства. В двух случаях выяснено, что мигранты находились на территории России незаконно, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
В частности, в Сыктывкаре были выявлены граждане Таджикистана и Кыргызстана, не имеющие необходимых документов для пребывания на территории Российской Федерации.
Гражданину Таджикистана выписали штраф и постановили его выдворение за пределы страны.
За последнюю неделю было выдворено два гражданина (из Армении и Азербайджана) и депортировано еще два человека из Азербайджана.
С начала года были выдворены 62 человека, а депортированы – 7.
Напомним, в Сыктывкаре начали "ловить" водителей, которые ездят на авто с тонированными стеклами.
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