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В Сыктывкаре два иностранных гражданина находились на территории России незаконно

В Сыктывкаре два иностранных гражданина находились на территории России незаконноФото из архива "Про Город"

В течение недели в Коми 14 иностранцев привлекли к ответственности за нарушение миграционного законодательства. В двух случаях выяснено, что мигранты находились на территории России незаконно, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

В частности, в Сыктывкаре были выявлены граждане Таджикистана и Кыргызстана, не имеющие необходимых документов для пребывания на территории Российской Федерации.

Гражданину Таджикистана выписали штраф и постановили его выдворение за пределы страны.

За последнюю неделю было выдворено два гражданина (из Армении и Азербайджана) и депортировано еще два человека из Азербайджана.

С начала года были выдворены 62 человека, а депортированы – 7.

Напомним, в Сыктывкаре начали "ловить" водителей, которые ездят на авто с тонированными стеклами.

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