В Сыктывкаре сотрудники ДПС начали "ловить" водителей с тонированными авто

Фото из архива "Про Город"

За минувшую неделю в Сыктывкаре 185 водителей получили штрафы за тонированные стекла на своих автомобилях. Об этом сообщает Управление Госавтоинспекции Коми.

Нарушители должны будут заплатить по 500 рублей штрафа, также им придется убрать тонировку со стекол.