В Сыктывкаре сотрудники ДПС начали "ловить" водителей с тонированными авто
- 12:45 2 июля
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- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
За минувшую неделю в Сыктывкаре 185 водителей получили штрафы за тонированные стекла на своих автомобилях. Об этом сообщает Управление Госавтоинспекции Коми.
Нарушители должны будут заплатить по 500 рублей штрафа, также им придется убрать тонировку со стекол.
В случае невыполнения этого требования в определенные сроки, водителя могут арестовать на 15 суток.
Напомним, в Коми в аварию попал пассажирский автобус. Водитель общественного транспорта не уступил дорогу отечественной “Ладе”, в результате чего произошла авария. В дорожно-транспортном происшествии пострадал годовалый ребенок и водитель “Лады”. Малыша медики забрали в больницу. У водителя диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
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