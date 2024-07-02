В Коми произошла авария с пассажирским автобусом: в больницу попал годовалый ребенок

В Сыктывдинском районе Коми в аварию попал пассажирский автобус №112, который выполнял маршрут “Выльгорт - Гарья”. Как сообщает Госавтоинспекция по региону, водитель ПАЗа не уступил дорогу “Ладе” и врезался в нее.

ДТП случилось 1 июля на 753 километре трассы Вятка. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 23-летний водитель “Лады” и его годовалый пассажир. У мужчины черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, такой же диагноз у ребенка. Малыш находился в детском кресле. Пассажира "Лады" забрали в больницу.