В Сыктывкаре ограничат движение по нескольким улицам из-за Дня молодежи

Фото из архива "Про Город"

В Сыктывкаре 29 июня временно ограничат движение на нескольких улицах. Об этом сообщает столичная мэрия. Ограничения связаны с проведением республиканского выпускного “Твои Облака”.

Так, проезд будет закрыт на следующих участках на время проведения праздника:

- С 8 утра до 00: 00 по ул. Ленина: от ул. Куратова до ул. Бабушкина;

- С 00: 00 и до 00: 00 по ул. Ленина: от дома №63 до дома №5;

- С 00: 00 и до 0: 00 по ул. Коммунистическая: от ул. Ленина до ул. Советская;

- С 00: 00 и до 0: 00 по ул. Коммунистическая: от ул. Интернациональная до ул. Ленина;

- С 00: 00 и до 00: 00 от дома № 133 по ул. Интернациональная в сторону дома № 10 по ул. Коммунистическая.

Вместе с тем с 07.00 до 00.00 часов власти города организуют двустороннее движение по ул. Пушкина (от ул. Ленина до ул. Интернациональная).



Также автобусы будут возить пассажиров в объезд по следующим утвержденным схемам:

- маршрут № 1 — в прямом направлении: ул. Пушкина – ул. Ленина – ул. Куратова — ул. Интернациональная – ул. Орджоникидзе – далее по маршруту.

В обратном направлении: ул. Орджоникидзе – ул. Интернациональная – ул. Куратова – ул. Ленина – ул. Пушкина – далее по маршруту.

- маршрут № 3 — в прямом направлении: ул. Советская – ул. Пушкина – ул. Интернациональная – далее по маршруту.

В обратном направлении: ул. Интернациональная – ул. Пушкина – ул. Советская – далее по маршруту.

- маршрут № 12 — в прямом направлении: ул. Советская – ул. Пушкина – ул. Интернациональная – ул. Орджоникидзе – далее по маршруту.

В обратном направлении: – ул. Орджоникидзе - ул. Интернациональная – ул. Пушкина - ул. Советская – далее по маршруту.

- маршрут № 23 — в прямом направлении: ул. Ленина – ул. Орджоникидзе – ул. Интернациональная — ул. Пушкина – ул. Кирова - далее по маршруту.

В обратном направлении: ул. Кирова - ул. Пушкина – ул. Интернациональная – ул. Орджоникидзе — ул. Ленина — далее по маршруту.

- маршрут № 25 — в прямом направлении: ул. Ленина – ул. Орджоникидзе – ул. Интернациональная — ул. Пушкина - далее по маршруту.

В обратном направлении: ул. Пушкина – ул. Интернациональная – ул. Орджоникидзе — ул. Ленина — далее по маршруту.

- маршрут № 26 — в прямом направлении: ул. Ленина – ул. Орджоникидзе – ул. Интернациональная — ул. Пушкина - далее по маршруту.

В обратном направлении: ул. Пушкина – ул. Интернациональная – ул. Орджоникидзе - ул. Ленина — далее по маршруту.

- маршрут № 46 — в прямом направлении: ул. Коммунистическая – ул. Интернациональная — ул. Пушкина – далее по маршруту.

В обратном направлении: ул. Пушкина – ул. Интернациональная – ул. Коммунистическая – далее по маршруту.

- маршрут № 103 — в прямом направлении: ул. Ленина – ул. Орджоникидзе – ул. Интернациональная — ул. Пушкина – ул. Советская - далее по маршруту.

В обратном направлении: ул. Советская - ул. Пушкина – ул. Интернациональная – ул. Орджоникидзе — ул. Ленина — далее по маршруту.

- маршрут № 126 — в прямом направлении: ул. Орджоникидзе – ул. Интернациональная – ул. Пушкина – ул. Кирова – далее по маршруту.

В обратном направлении: ул. Кирова – ул. Пушкина – ул. Интернациональная — ул. Орджоникидзе – далее по маршруту.