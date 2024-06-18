Рыбака из Коми обвиняют в уничтожении сосен

Следствие считает, что мужчина передвигался на гусеничном транспортере и повредил деревья. Зампрокурора утвердил обвинение в адрес 57-летнего ухтинца. Мужчину обвиняют в незаконной рубке, а равно в повреждении до степени прекращения роста лесных насаждений, совершенное в крупном размере.

24 марта прошлого года житель Ухты решил порыбачить на реке Вымь. К месту рыбалки он направлялся на гусеничном транспортере в границах охраняемой природной территории – природного заказника “Вымский”. В ходе движения он повредил 16 сосен.

В результате неправомерных действий ухтинца был нарушен режим особо охраняемой природной территории и причинен ущерб природе. Его оценили в 65 тысяч рублей.