"Мяса нет, сплошная соя": не берите эти бренды колбас даже по скидке

Роскачество провело масштабное исследование различных видов колбасы и составило антирейтинг продуктов, которые не рекомендуется покупать, несмотря на их популярность среди потребителей. В черный список попали марки колбасы, в которых были обнаружены нарушения требований безопасности и качества. Эксперты выявили наличие недопустимых добавок, таких как неуказанные красители, следы антибиотиков, птичье мясо и соя.

Сервелаты-аутсайдеры

Среди сервелатов самой низкой оценки удостоилась колбаса бренда "Дмитрогорский продукт". В ней были обнаружены неуказанный краситель и следы антибиотиков. Марка "Стародворские колбасы" также оказалась в числе худших из-за использования птичьего мяса и сои, что недопустимо для сервелатов.Нарушения в других видах колбасы Колбаса "Йола Агрохолдинг" попала в черный список из-за содержания антибиотиков. Аналогичная ситуация была выявлена в колбасе "Егорьевская", которая получила минимальные баллы в рейтинге и была добавлена в список нерекомендуемых к покупке продуктов.

Рекомендации потребителям

Эксперты Роскачества рекомендуют потребителям внимательно изучать состав колбасы перед покупкой и избегать марок, попавших в антирейтинг. Несмотря на то, что колбаса остается популярным продуктом, важно выбирать качественные и безопасные варианты, чтобы не навредить своему здоровью. Последствия употребления некачественной колбасыпотребление колбасы с нарушением требований безопасности и качества может привести к негативным последствиям для здоровья. Неуказанные красители могут вызвать аллергические реакции, а антибиотики способствуют развитию устойчивости к ним у человека. Кроме того, использование птичьего мяса и сои в сервелатах вводит потребителей в заблуждение и лишает их возможности получить полноценный продукт.

Антирейтинг колбасы, составленный Роскачеством, является ценным инструментом для потребителей, позволяющим им сделать информированный выбор и избежать недобросовестных производителей. Выбирая качественную и безопасную колбасу, можно наслаждаться любимым продуктом без риска для здоровья, сообщает "Наша Газета".