Чудо-удобрение для помидоров, перцев и огурцов: подкормите и удивитесь мгновенному результату

О пользе травяных настоев сказано немало, но многих отпугивает исходящий от них резкий неприятный запах. Однако, не стоит отказываться от столь ценного удобрения. Нужно лишь использовать сорные травы немного по-другому. Заполните любую подходящую емкость — бочку, большое ведро, выварку, измельченным свежим сырьем. Траву заготавливайте любую. Главное, чтобы она была без семян. Теперь как следует утрамбуйте сырье, запечатайте емкость, оставьте в тепле на 2-3 дня. Оптимальная температура — около +25.

Сырье обязательно должно выделить сок. Толстые стебли можно скрутить, листья — смять, чтобы нарушить структуру клеток. Если оно успело подсохнуть, сбрызнете растительную массу водой.