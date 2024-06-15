Чудо-удобрение для помидоров, перцев и огурцов: подкормите и удивитесь мгновенному результату
- 17:00 15 июня
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- Служба новостей
О пользе травяных настоев сказано немало, но многих отпугивает исходящий от них резкий неприятный запах. Однако, не стоит отказываться от столь ценного удобрения. Нужно лишь использовать сорные травы немного по-другому. Заполните любую подходящую емкость — бочку, большое ведро, выварку, измельченным свежим сырьем. Траву заготавливайте любую. Главное, чтобы она была без семян. Теперь как следует утрамбуйте сырье, запечатайте емкость, оставьте в тепле на 2-3 дня. Оптимальная температура — около +25.
Сырье обязательно должно выделить сок. Толстые стебли можно скрутить, листья — смять, чтобы нарушить структуру клеток. Если оно успело подсохнуть, сбрызнете растительную массу водой.
Под воздействием тепла и собственных ферментов в анаэробных условиях трава отдаст максимум питательных веществ, а их форма станет легкодоступной для других растений. При этом неприятного запаха не будет! Он получится, скорее, фруктовым.
В результате вы получите отличный антистресс и стимулятор роста. Для применения на треть заполните ведро переработанной травой, доверху залейте теплой водой, тщательно перемешайте и дайте чуть постоять.
Удобрение готово! Полейте жидкостью отстающие в росте или ослабленные растения, а оставшуюся траву заложите в компост или используйте в качестве мульчи.
Огурцам можно давать это средство и во время плодоношения, поскольку они нуждаются в азоте. Остальные культуры в середине сезона поливают однократно для стимуляции развития либо в начале вегетации в качестве азотсодержащей подкормки.
Если нужен мгновенный эффект, опрыскайте растения этим раствором. Но тогда разведите его пополам с чистой водой, пишет zvmor.ru.