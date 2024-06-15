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Вашу квартиру легко продадут, не спросив вас: новое правило вступило в силу сегодня

Вашу квартиру легко продадут, не спросив вас: новое правило вступило в силу сегодняФото из архива "Про Города"

Эксперты дали подробное объяснение изменений в законодательстве, касающихся продажи совместной недвижимости супругами. Основные моменты:

С 15 июня 2024 года в России вступает в силу новое правило, которое меняет порядок продажи недвижимости, принадлежащей супругам. Теперь один из супругов сможет продать или подарить совместную квартиру без нотариального согласия второго супруга в нескольких случаях:

  • Если квартира была куплена только на средства одного из супругов.
  • Если супруги заранее разделили недвижимость, заключив брачный договор.
  • Если продажа происходит после развода.
  • Если второй супруг не сможет доказать, что покупатель или одаряемый знал или должен был знать об отсутствии согласия второго супруга на сделку.

Последний пункт является ключевым нововведением - отныне отменить сделку с недвижимостью, совершенную без согласия второго супруга, будет крайне сложно, так как бремя доказательства лежит на несогласном супруге.

Эти изменения могут существенно повлиять на рынок недвижимости и отношения между супругами, поэтому важно быть в курсе нововведений и консультироваться с юристами, сообщает pg12.ru.

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