"Цена взлетит в небеса": россиян срочно призвали заранее купить это
- 13:41 15 июня
- 12+
- Служба новостей
Уже в самое ближайшее время может настать ситуация, при которой самую большую ценность будет иметь всего один единственный финансовый актив. Об этом предупредил экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU.
В эфире радио «Говорит Москва» эксперт объяснил, что с учётом ухудшения обстановки в экономике, в основном, на глобальном уровне, нельзя исключать самого катастрофического развития событий уже в этом году. Как полагает специалист, экономический коллапс начнётся заграницей, вероятнее всего — в США.
Прямым следствием начала финансовых катаклизмов в этой стране стане стремительное падение курса доллара, предрекает Хазин.
Это будет связано с тем, что в целом вся американская экономика и финансовая система будет полностью дискредитирована. После начала кризиса, все начнут искать «актив-убежище».
Единственным инструментом, который позволит сохранить покупательную способность сбережений, станет золото, полагает эксперт. Однако, после финансового обвала его стоимость резко подскочит вверх из-за очень большого повышения спроса и дефицита. По этой причине Хазин рекомендовал россиянам закупать драгоценным металлом заранее.
Как только начнётся кризис, который уже на подходе, цена золота взлетит в небо. По факту это единственная альтернатива доллару и этот металл начнут раскупать по всему миру. В этот самый момент в плюсе окажутся те, кто купил золотые монеты или слитки ещё до коллапса на рынках, — пояснил экономист.
Читайте также:
- Зажмите 2 кнопки - и стиралка сама очистится грязи, плесени и остатков порошка: секрет вечной службы
- Не пейте эти помои: эти бренды кофе не смейте брать даже по акции
- Зарплата ниже МРОТа станет незаконной: новый законопроект разработали в Госдуме
- На АЗС будут заливать полный бак бензина бесплатно с 14 июня: автолюбителей ждет приятный сюрприз
- Осталась всего 1 неделя: россиян просят покинуть свои дома. Что произойдет 22 июня