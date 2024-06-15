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Доктор Мясников рассказал, как победить подагру — забудете о боли в суставах и мочекаменной болезни

Доктор Мясников рассказал, как победить подагру — забудете о боли в суставах и мочекаменной болезни

Известный телеведущий и доктор Александр Мясников рассказал о причинах развития подагры и назвал диету, которая поможет бороться с этим заболеванием, ппишет портал hibiny.ru.

«Ниже 357 мочевая кислота растворяется в плазме крови и в дальнейшем в моче. Выводится и нас не беспокоит. Выше порогового значения — кристаллизуется и выпадает в осадок. В суставной жидкости и почках, вызывая дикую боль в суставах, появление камней в почках», — пояснил медик в своем тг-канале.

Также Александр Мясников порекомендовал при постановке диагноза «подагра» придерживаться диетического питания. В первую очередь, следует исключить из списка ежедневных продуктов мясо, баклажаны, кабачки и рыбные консервы. Но и этого будет недостаточно. Панацеей при повышенном уровне мочевины является средиземноморская диета.

«Надо обязательно снижать общую калорийность, делать упор на овощи, фрукты, рыбу, молочные обезжиренные продукты. Одним словом — средиземноморская диета», — подытожил доктор Мясников.

Основные принципы питания при средиземноморской диете:

  • Много свежих овощей и фруктов;
  • замена животных жиров растительными;
  • умеренная доля молока и молочных продуктов, сыры;
  • ограниченное количество мяса, в том числе минимум красного мяса или его полное отсутствие в рационе;
  • минимум продуктов глубокой переработки;
  • малое количество сладостей.

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