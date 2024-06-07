В Коми лук и картофель взлетели в цене, а помидоры и огурцы стали дешевле

Стало известно, как изменились цены на товары и услуги в Коми за неделю с 28 мая по 3 июня. Информацию предоставили в пресс-службе Комистата.

Среди продовольственных товаров сильнее всего подорожала гречневая крупа - примерно на 3,7%, подсолнечное масло выросло в цене на 2%, сахар-песок - на 1,6%. Одновременно с этим вареные, полукопченые и варено-копченые колбасы стали дешевле на 3,3%, также доступнее в цене теперь мороженая неразделанная рыба и маргарин - в среднем на 2,3%.