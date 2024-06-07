В Коми лук и картофель взлетели в цене, а помидоры и огурцы стали дешевле
- 08:00 7 июня
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- Татьяна Зубова
Стало известно, как изменились цены на товары и услуги в Коми за неделю с 28 мая по 3 июня. Информацию предоставили в пресс-службе Комистата.
Среди продовольственных товаров сильнее всего подорожала гречневая крупа - примерно на 3,7%, подсолнечное масло выросло в цене на 2%, сахар-песок - на 1,6%. Одновременно с этим вареные, полукопченые и варено-копченые колбасы стали дешевле на 3,3%, также доступнее в цене теперь мороженая неразделанная рыба и маргарин - в среднем на 2,3%.
Резкий скачок цен произошел среди некоторых видов овощей. Так, репчатый лук и картофель подорожали сразу на 11,2% и +10,3% соответственно. Немного дороже теперь также морковь (на 2,4%) и белокочанная капуста (на 1%). При этом огурцы и помидоры подешевели на 7,9% и 6,8% соответственно. Свекла также приятно удивит стоимостью покупателей - ее цена снизилась на 5,7%.
Среди непродовольственных товаров самое серьезное изменение в цене претерпела зубная паста - дешевле на 7%. Также покупателям меньше теперь надо отдавать за туалетное мыло (на 3%) и стиральный порошок (на 2,6%).
Цены на бензин и дизельное топливо изменились на +0,2% и +0,1% соответственно.