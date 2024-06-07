В Коми парень угнал и повредил чужое авто, а после ушел домой спать

В Троицко-Печорске 18-летний местный житель угнал авто, загнал его в кювет, а после скрылся с места преступления. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе УФССП России по Коми.

Как следует из материалов дела, молодой человек прогуливался в четыре утра по населенному пункту, увидел во дворе незапертый«УАЗ Патриот». При этом ключ находился в замке зажигания. Не раздумывая, парень сел за руль и поехал кататься. Однако "погонять" молодому человеку не удалось. Он не справился с управлением, и кроссовер унесло в кювет.