В Коми парень угнал и повредил чужое авто, а после ушел домой спать
- 07:30 7 июня
- 12+
- Татьяна Зубова
В Троицко-Печорске 18-летний местный житель угнал авто, загнал его в кювет, а после скрылся с места преступления. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе УФССП России по Коми.
Как следует из материалов дела, молодой человек прогуливался в четыре утра по населенному пункту, увидел во дворе незапертый«УАЗ Патриот». При этом ключ находился в замке зажигания. Не раздумывая, парень сел за руль и поехал кататься. Однако "погонять" молодому человеку не удалось. Он не справился с управлением, и кроссовер унесло в кювет.
Парень бросил авто, ушел домой и лег спать.
О правонарушении вскоре узнали правоохранители, а лихач отправился под суд. За неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения подсудимого приговорили к восьми месяцам ограничения свободы. Кроме этого, парня обязали выплатить потерпевшей стороне 450 тысяч рублей. Однако без вмешательства приставов дальше декларации дело не пошло. Должник сменил место жительства, не предупредив пристава, потому его объявили в исполнительный розыск.
Получив на Госуслугах соответствующее постановление, нарушитель внес в депозит долга больше 370 тысяч рублей.