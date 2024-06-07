Юморист Гарик Харламов женился на сыктывкарке Катерине Ковальчук. О радостной новости в жизни артистов стало известно вчера, 6 июня. Актриса поделилась снимком у ЗАГСа на своей странице в социальной сети. Девушка не стала комментировать событие, оставив под фото лишь смайлик в виде сердечка.

Стоит отметить, что влюбленные обошлись без масштабного празднования или перенесли его на другую дату. Сама Екатерина традиционному свадебному платью предпочла джинсы и летнюю блузу. Харламов выбрал для бракосочетания серые брюки и рубашку из денима. Судя по сториз актрисы, на роспись пара пригласила лишь самых близких людей.