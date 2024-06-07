Тепло и солнечно: погода в Коми 7 июня

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Стало известно, какой будет погода в Коми сегодня, 7 июня. По информации синоптиков регионального ЦГМС, в этот день на территории региона установится переменная облачность.

Осадков преимущественно не ожидается, однако в ночное время суток в районах крайнего юга возможен небольшой дождь. Ветер восточной четверти, его скорость не превысит 3-8 метров в секунду. На севере Коми ночью около +3...+8С, а при прояснении ударит небольшой мороз до -2...+3С. Днем столбик термометра поднимется до +13...+18°С. В южной части региона синоптики прогнозируют +7...+12С ночью, днем воздух прогреется до +20...+25С, местами до +15...+20°С.