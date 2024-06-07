Тепло и солнечно: погода в Коми 7 июня
- 06:45 7 июня
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- Татьяна Зубова
Стало известно, какой будет погода в Коми сегодня, 7 июня.
По информации синоптиков регионального ЦГМС, в этот день на территории региона установится переменная облачность.
Осадков преимущественно не ожидается, однако в ночное время суток в районах крайнего юга возможен небольшой дождь. Ветер восточной четверти, его скорость не превысит 3-8 метров в секунду. На севере Коми ночью около +3...+8С, а при прояснении ударит небольшой мороз до -2...+3С. Днем столбик термометра поднимется до +13...+18°С. В южной части региона синоптики прогнозируют +7...+12С ночью, днем воздух прогреется до +20...+25С, местами до +15...+20°С.
В столице Коми сегодня вновь и солнечно. Установится переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер подует с северо-востока, востока. Его скорость составит 3-8 метров в секунду. Температура ночью +10...+12, днем потеплеет до +21...+23°С.