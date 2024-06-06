В Коми задержали депутата за хищение бюджетных денег
- 23:00 6 июня
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- Олег Помидоров
В Ухте арестовали законотворца от ухтинского городского совета Михаила Коровина.
5 июня задержали депутата горсовета Ухты Михаила Коровина. Чиновник проходит фигурантом по делу хищения денег ООО "Управляющая компания "Родная". Известно, что мужчина руководил этой организацией с 2016 года. О задержании сообщил внутренний источник “Про Город Сыктывкар” .
По сведениям полиции, Михаил Коровин с 2020 по 2023 годы украл из бюджета предприятия более 21 миллиона рублей. Эта сумма была выделена на уборку придомовых территорий. Депутат пока не признал свою вину.
Михаил Коровин числится в списке самых зажиточных депутатов Ухты. В 2021 году он заработал более 17 миллионов рублей, также в его собственности имеются две квартиры и автомобиль Volkswagen Passat.
В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что информация о задержании появится в ближайшее время.