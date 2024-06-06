В Коми задержали депутата за хищение бюджетных денег

фото в момент задержания с камеры видеонаблюдения

В Ухте арестовали законотворца от ухтинского городского совета Михаила Коровина. 5 июня задержали депутата горсовета Ухты Михаила Коровина. Чиновник проходит фигурантом по делу хищения денег ООО "Управляющая компания "Родная". Известно, что мужчина руководил этой организацией с 2016 года. О задержании сообщил внутренний источник “Про Город Сыктывкар” .

По сведениям полиции, Михаил Коровин с 2020 по 2023 годы украл из бюджета предприятия более 21 миллиона рублей. Эта сумма была выделена на уборку придомовых территорий. Депутат пока не признал свою вину.

Михаил Коровин числится в списке самых зажиточных депутатов Ухты. В 2021 году он заработал более 17 миллионов рублей, также в его собственности имеются две квартиры и автомобиль Volkswagen Passat.