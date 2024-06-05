Когда и по каким адресам в Ухте отключат горячую воду

Сегодня, 5 июня, в Ухте завершается отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба регионального филиала компании "Т Плюс".

Сразу после завершения отопительного периода стартует летняя ремонтная кампания, а также подготовка к следующему отопительному сезону. Уже на следующей неделе, а именно 10 июня, в городе начнутся гидравлические испытания трубопроводов на плотность и прочность, которые традиционно пройдут в несколько этапов. Энергетики должны выявить устранить дефекты теплосетей, уточнили в компании.