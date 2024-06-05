Когда и по каким адресам в Ухте отключат горячую воду
- 08:30 5 июня
- 6+
- Татьяна Зубова
Сегодня, 5 июня, в Ухте завершается отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба регионального филиала компании "Т Плюс".
Сразу после завершения отопительного периода стартует летняя ремонтная кампания, а также подготовка к следующему отопительному сезону. Уже на следующей неделе, а именно 10 июня, в городе начнутся гидравлические испытания трубопроводов на плотность и прочность, которые традиционно пройдут в несколько этапов. Энергетики должны выявить устранить дефекты теплосетей, уточнили в компании.
В связи с этим "Т Плюс" публикует график отключения горячей воды по адресам.
Отключение ГВС с 17 по 21 июня включительно
наб. Газовиков 2, 3, 4/2, 5;
ул. Дзержинского 29, 37, 39, 41, 43;
ул. Зерюнова 6, 8, 10, 14, 16, 18, 24, 26;
ул. Интернациональная 3, 5, 9, 11, 15, 17, 17а, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 40, 40а,
40в, 42, 43, 45, 47, 49;
ул. Коммунальная 5, 7;
пр. Космонавтов 1,15, 17/1,17/2,17/3, 19, 21, 21а, 21б, 23;
ул. Крымская 1, 1а;
пр. Ленина 4, 6а, 17а, 25;
ул. Машиностроителей 3, 5, 5а, 7;
наб. Нефтяников 1;
ул. Оплеснина 12а, 28;
пр. Пионергорский 4-11;
ул. Сенюкова 10, 16, 18, 20, 20а,29, 37, 39, 39а, 47, 49, 51, 53а, 55, 57;
ул. Сидорова 3, 5, 5а, 7, 9;
ул. Советская 2, 4, 8, 10, 12,12а, 14;
ул. Социалистическая 1, 3, 5, 9;
ул. Тиманская 1, 4-8, 10, 11, 13,15;
ул. Чибьюская 3а.
Отключение ГВС с 24 по 28 июня включительно
ул. Коммунальная 10;
пр. Космонавтов 13, 15б (ФОК);
ул. Советская 1, 3.
Отключение ГВС с 01 по 05 июля включительно (5 суток)
ул. 30 лет Октября 6а, 8а, 14,16;
ул. Бушуева 1;
пр. Космонавтов 24, 26, 36, 38, 44;
ул. Октябрьская 28, 32;
ул. Севастопольская 1, 7а;
ул. Чибьюская 4, 28;
ул. Юбилейная 16, 18, 20, 23, 24.
Отключение ГВС с 08 по 12 июля включительно
ул. Гоголя 2, 8;
ул. Горького 4, 10, 11;
ул. Дзержинского 4, 11, 11а, 13, 26, 30, 32;
ул. Загородная 6б;
пр. Космонавтов 2а;
ул. Октябрьская 21, 22, 23, 25;
ул. Оплеснина 5, 13а, 15б, 19а;
ул. Савина 9;
ул. Семяшкина 4а, 8б, 10а, 10б;
ул. Первомайская 24а, 44;
ул. Пушкина 25.
Отключение ГВС с 15 по 19 июля включительно
ул. Интернациональная 51, 53-58, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 70а, 72, 74/42, 76;
пр. Космонавтов 1а, 9а, 5а;
ул. Куратова 2, 3, 4, 4а, 5-11, 13-16, 19, 20;
пр. Ленина 20/11, 24, 37/1, 37/5, 41а, 39/2, 38, 26, 28, 30, 32, 34, 40, 41, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 53, 53а, 55, 57,57а, 59, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79;
наб. Нефтяников 2-5, 5а, 6, 6а, 7-23;
ул. Советская 5;
пр. Строителей 2а, 4 к.3, 11, 13, 17, 25, 26, 27, 31, 33, 35, 37, 39.
Отключение ГВС с 22 по 26 июля включительно
ул. 30 лет Октября 15,17, 19,19а, 22/12, 24;
ул. Бушуева 27;
пр. Космонавтов 23а;
ул. Сенюкова 1, 7, 9, 11, 15, 25;
ул. Юбилейная 22, 26.
Отключение ГВС с 29 июля по 02 августа включительно
ул. Мира 1, 3б;
ул. Печорская 10, 10в, 12, 14, 22;
ул. Севастопольская 2, 2а;
ул. Трудовая 4;
ул. Школьная 7;
пер. Школьный 5.