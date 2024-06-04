“Про Город Сыктывкар” покажет концерт крупного рок-фестиваля
- 22:45 4 июня
- 16+
- Никита Чернов
31 мая в столице Коми прошел открывающий летний сезон рок-фестиваль “Горизонт событий”.
На музыкальном вечере выступили одни из самых известных рок-коллективов Республики Коми: Теория любви, Регион 11, Обычные люди, Whisky bar и Жертвы научной фантастики. Многие из артистов успели поучаствовать в качестве гостей проекта “Вечерний Про Город”.
В минувшую пятницу в стенах сыктывкарской площадки “Gallery Hall” музыканты дали большой концерт в рамках рок-фестиваля “Горизонт событий“. На протяжении трех часов артисты зажигали публику авторскими песнями и каверами на известные саундтреки. Между выступлениями артистов объявляли известные шоумены и люди нашего города. Например, концерт открыл начальник управления культуры Сыктывкара и продюсер Владимир Юрковский.
Смотрите трансляцию концерта в группе “Про Города Сыктывкар” в эту пятницу, 7 июня в 20:30! Технический партнер записи – медиакоманда “ВЭФИРЕ”.