“Про Город Сыктывкар” покажет концерт крупного рок-фестиваля

стоп-кадр из концерта "Горизонт Событий"

31 мая в столице Коми прошел открывающий летний сезон рок-фестиваль “Горизонт событий”. На музыкальном вечере выступили одни из самых известных рок-коллективов Республики Коми: Теория любви, Регион 11, Обычные люди, Whisky bar и Жертвы научной фантастики. Многие из артистов успели поучаствовать в качестве гостей проекта “Вечерний Про Город”.

В минувшую пятницу в стенах сыктывкарской площадки “Gallery Hall” музыканты дали большой концерт в рамках рок-фестиваля “Горизонт событий“. На протяжении трех часов артисты зажигали публику авторскими песнями и каверами на известные саундтреки. Между выступлениями артистов объявляли известные шоумены и люди нашего города. Например, концерт открыл начальник управления культуры Сыктывкара и продюсер Владимир Юрковский.