Жара и грозы: погода в Коми 5 июня

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Очередной жаркий день ожидает жителей Коми. Подробнее о погоде 5 июня рассказали специалисты регионального ЦГМС. В целом в этот день синоптики обещают переменную облачность. Возможен небольшой кратковременный дождь, а в южных районах осадки могут сопровождаться грозой. Ветер восточной четверти 7-12 метров в секунду, однако местами возможно шквалистое усиление до 15-20 метров в секунду.

Ожидаемо теплее всего по-прежнему на юге Коми. В ночное время температура здесь не опустится ниже +12...+17С, днем столбик термометра поднимется до +24...+29С, при дожде +18...+23°С. На севере республики около +6...+11С ночью и +15...+20С днем. На крайнем северо-востоке ночью подморозит до -3...+2, днем также прохладно - около +9... +14С.