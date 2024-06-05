Жара и грозы: погода в Коми 5 июня
- 06:45 5 июня
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- Татьяна Зубова
Очередной жаркий день ожидает жителей Коми. Подробнее о погоде 5 июня рассказали специалисты регионального ЦГМС.
В целом в этот день синоптики обещают переменную облачность. Возможен небольшой кратковременный дождь, а в южных районах осадки могут сопровождаться грозой. Ветер восточной четверти 7-12 метров в секунду, однако местами возможно шквалистое усиление до 15-20 метров в секунду.
Ожидаемо теплее всего по-прежнему на юге Коми. В ночное время температура здесь не опустится ниже +12...+17С, днем столбик термометра поднимется до +24...+29С, при дожде +18...+23°С. На севере республики около +6...+11С ночью и +15...+20С днем. На крайнем северо-востоке ночью подморозит до -3...+2, днем также прохладно - около +9... +14С.
Жители столицы сегодня вновь будут изнывать от духоты. По информации синоптиков, в городе ожидается +25...+27°С. Ночью немного прохладнее - около +15...+17С. Возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный, восточный до 7-12 метров в секунду. Однако при грозе порывы могут достигать 14 метров в секунду.