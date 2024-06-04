Сыктывкарец отсудил 100 тысяч рублей за побои в кафе

Сыктывкарец смог отсудить у приятеля 100 тысяч рублей за побои. Об этом сообщили в пресс-службе Сыктывкарского горсуда.

Как уточняется в материалах дела, в день преступления житель столицы Коми, будучи в состоянии алкогольного опьянения, отдыхал в кафе. В какой-то момент мужчина вступил в конфликт с другим посетителем заведения. Словесная перепалка вскоре переросла в драку, в ходе которой агрессор схватил стеклянную бутылку со стола и кинул ее в голову своего оппонента. Потерпевший получил серьезную травму, которую впоследствии экспертиза оценила как легкий вред здоровью.