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Сыктывкарец отсудил 100 тысяч рублей за побои в кафе

Сыктывкарец отсудил 100 тысяч рублей за побои в кафеФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Сыктывкарец смог отсудить у приятеля 100 тысяч рублей за побои. Об этом сообщили в пресс-службе Сыктывкарского горсуда. 

Как уточняется в материалах дела, в день преступления житель столицы Коми, будучи в состоянии алкогольного опьянения, отдыхал в кафе. В какой-то момент мужчина вступил в конфликт с другим посетителем заведения. Словесная перепалка вскоре переросла в драку, в ходе которой агрессор схватил стеклянную бутылку со стола и кинул ее в голову своего оппонента. Потерпевший получил серьезную травму, которую впоследствии экспертиза оценила как легкий вред здоровью.

Дело закончилось судебным разбирательством. Суд признал сыктывкарца виновным и назначил ему 200 часов исправительных работ. Более того, ответчика обязали выплатить пострадавшей стороне 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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