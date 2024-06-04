В Ухте на припаркованные авто рухнула опорная стена

Скрин видео информационной программы "День"

В Ухте на автомобили рухнула опорная стена. Местные жители записали видео с места событий. Как уточнили свидетели происшествия, инцидент случится вчера, 3 июня, во дворе дома №32 по проспекту Ленина. Под завалами рухнувшей конструкции оказались сразу три автомобиля.

Ситуацию прокомментировали в мэрии города. По словам чиновников, опорная стена относится к территории дома №32, потому восстановление конструкции лежит на ответственности управляющей компании, но только по согласованию с собственниками.

Автовладельцы, чьи машины оказались повреждены, могут обратиться за компенсацией в суд или в страховую компанию.

Добавим, на сигнал об обрушении прибыли, в том числе пожарные и специалисты "Ухтаспецавтодора". Однако владельцы поврежденных авто попросили не убирать завалы до окончания процессуальной работы.