В Коми 4 июня ожидается 30-градусная жара

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Республике Коми продолжает стоять жаркая погода. Информацию об этом подтвердили специалисты регионального ЦГМС. Так, сегодня, 4 июня, в ряде районов, в основном на юге республики, температура воздуха прогреется вплоть до +25... +30С. И даже в северных районах ожидается до +16... +21С. Ночью +6... +11С, на юге местами до +13... +18С. В целом в этот день ожидается переменная облачность. Ночью возможен небольшой дождь, днем также выпадут кратковременные осадки, а в некоторых районах гроза.

Ветер подует с юго-востока, его скорость около 5-10 метров в секунду, однако при грозе порывы могут достигать 15-17 метров в секунду.

Несколько иная ситуация районах крайнего северо-востока Коми. Синоптики обещают, что здесь сегодня осадков не будет. Ветер северо-восточный, восточный около 3-5 метров в секунду. Ночью температура все ещё ниже нуля - около -5... 0С. Днем 0...+5С.

Сыктывкар в этот день вновь настигнет жара. Специалисты прогнозируют переменную облачность преимущественно без осадков. Лишь днем возможен кратковременный дождь и гроза. В ночное время суток около +14...+16С, днем столбик термометра поднимется до +28...+30°С.