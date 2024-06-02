Лето не придет, не ждите: синоптики сделали прогноз на 3 месяца, погода удивляет все больше

Фото из архива "Про Города"

Июнь Погодные условия в России в июне 2024 года будут характеризоваться превышением средних многолетних температур, особенно на юге европейской и азиатской частей страны, в районе Среднесибирского плоскогорья и в Приморье. Наибольшие отклонения (до +1°C) ожидаются в Сочи и Владивостоке. В то же время в Ненецком автономном округе, на севере Архангельской области и Республики Коми прогнозируется холодная аномалия.

Количество осадков в большинстве регионов будет в пределах нормы, но по сравнению с 2023 годом ожидаются значительные изменения. Так, в Казани, Уфе, Перми, Мурманске, Челябинске, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге количество осадков увеличится в 2-4 раза. Напротив, во Владивостоке, в Арктической зоне Красноярского края, Ханты-Мансийском автономном округе, Тюменской, Иркутской и Амурской областях прогнозируется более засушливый июнь.

Июль

В июле температурные аномалии затронут практически всю территорию России. Превышение средних показателей до 30°C ожидается в Поволжье, Сибири и на Дальнем Востоке. На юге европейской части страны (Краснодарский и Ставропольский края) прогнозируется отклонение до +1°C. Также теплее обычного будет в Красноярске и Владивостоке.

По сравнению с 2023 годом июль станет жарче для большей части европейской России, особенно на северо-западе, включая Республику Карелия. Потепление коснется и Якутии, Магаданской области, севера Камчатки и юга Чукотки. В то же время в Западной Сибири и Хабаровском крае ожидается похолодание.

Среднее количество осадков прогнозируется в пределах нормы, за исключением Приморского края, юго-востока Амурской области, Еврейского автономного округа и юга Хабаровского края, где будет больше дождей. На Кавказе, напротив, ожидаются более засушливые условия.

Август

Август также отметится превышением средних температур на 0,5-0,8°C на Урале, в Поволжье, Западной Сибири, Красноярском крае и Приморье. На юге России (Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область, Адыгея, Калмыкия) аномалия может достигать 1°C, в том числе в Сочи и Краснодаре - 0,9°C.

Однако по сравнению с 2023 годом август будет заметно прохладнее практически во всех регионах, за исключением юга Западной Сибири, Камчатки и Чукотки. Этому будут способствовать обильные осадки.