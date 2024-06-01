Эти купюры больше никогда не примут в магазинах с 19 мая. Неприятный сюрприз для россиян

Наличные деньги, несмотря на стремительное распространение безналичных платежей, по-прежнему играют важную роль в нашей повседневной жизни. Однако многие из нас зачастую забывают о необходимости бережного обращения с физической наличностью. Между тем поврежденные или фальшивые купюры могут обернуться серьезными неприятностями. Поэтому крайне важно знать, как распознать проблемные банкноты и как правильно действовать в таких ситуациях.

Поврежденные купюры: как обменять и избежать проблем

Банк России принимает к оплате банкноты, на которых четко виден номинал, серия и основной рисунок, при этом повреждения незначительны (небольшие пятна, потертости). Однако сильно поврежденные купюры, например, сильно порванные или склеенные из частей разных банкнот, могут быть не приняты в магазинах и супермаркетах.