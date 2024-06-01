Получат поцелуй Бога: Володина назвала два знака, которых ждет богатство до начала июня

Согласно астрологическому прогнозу Василисы Володиной, в конце мая 2024 года наступит благоприятный период для двух знаков зодиака, который принесет им денежный прилив

Для Близнецов этот период будет характеризоваться повышенной продуктивностью. Их усилия будут щедро вознаграждены, но в конце месяца они могут ощутить усталость. Однако это чувство будет приятным, так как они увидят результаты своего труда. Близнецам рекомендуется отложить большую часть заработанных денег, но при этом не забывать о себе и позволить себе немного роскоши.