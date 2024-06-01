Коммунальщики в шоке от того, что пенсионеры теперь не будут платить за воду и отопление
- 11:12 1 июня
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Коммунальщики в шоке от того, что пенсионеры теперь не будут платить за воду и отопление
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