Остались считанные дни: Солнце нанесет ужасный удар

Новая мощная вспышка произошла на Солнце, вероятность того, что она вызовет магнитные события на Земле, мала, но все же не равна нулю, сообщил руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

Ранее мощная вспышка на Солнце произошла 27 мая, сообщает РИА Новости.

"Область 3664, вернувшаяся к Земле, произвела второй взрыв высшего балла. Вспышка произошла около 20 минут назад. Предварительный балл — X1.4. Область продолжает движение к линии Солнце — Земля, то есть к видимому центру солнечного диска, и выйдет на линию в воскресенье-понедельник", — сказал Богачев.

Он уточнил, что событие "не гиперсильное" и находится на нижней границе высшего класса X. Однако тот факт, что область за две недели не растеряла энергию и, едва показавшись на видимой стороне Солнца, произвела уже две вспышки высшего балла, "вызывает почти шоковое состояние" у ученых, признался Богачев.

По словам руководителя лаборатории, при каждом появлении на видимой стороне номер активному центру присваивается заново. В этот раз центр также перенумеровали, теперь он будет фигурировать под номером 3697.