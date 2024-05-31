Кишечная палочка, дрожжи и плесень: что нашли в мороженом специалисты Роскачества
- 17:59 31 мая
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- Служба новостей
Для проверки эксперты Роскачества закупили образцы 38 марок мороженого. В том числе 37 российских и одной казахстанской. В частности, кишечную палочку нашли в мороженом "Ермолино" и пломбире "Мишка на полюсе" компании "Шин Лайн" из Казахстана. Эксперты объяснили, что такие бактерии могут быть в продуктах, которые не подвергаются термической обработке.
Между тем производитель заявил, что по результатам проведенного анализа независимой лабораторией Минздрава Казахстана в пломбире кишечную палочку не нашли. Представители компании считают, что претензии могут возникнуть из-за нарушения требований к транспортировке партий продукции и хранению в местах продаж, сообщает РБК.
Самарский врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Анастасия Новикова рассказала об опасности бактерий:
- Кишечная палочка - возбудитель пищевой токсикоинфекции, которая может вызвать клинику острого гастроэнтерита: рвота, жидкий стул, боли в животе, повышение температуры. Для маленького детского организма с неокрепшей иммунной системой употребление даже небольшой порции такого мороженого (примерно 50 граммов) чревато последствиями, вплоть до обезвоживания вследствие быстрой потери жидкости из-за рвоты и жидкого стула. В этих случаях необходимо срочно обращаться за медицинской помощью, ведь обезвоживание у детей развивается очень быстро, - заявила Новикова.
В ходе проверок специалисты Роскачества также обнаружили случаи замены молочного жира растительным. В ведомстве такую продукцию называют фальсификатом. Так, в мороженом марок "Как раньше", "Ля Ля Фам", "Филевское" нашли фитостерин и определили, что молочного жира значительно меньше, чем требует законодательство. В лакомствах марок "Вкусландия" и "Ленинградское" зафиксировали отклонение в жирнокислотном и триглицеридном составе. Это свидетельствует о замене молочного жира на жиры растительного происхождения, очищенные от стеринов, либо об использовании молочного сырья с животными жирами.
В продукции "Выбор семьи" нашли дрожжи, в лакомствах "Жемчужины России" - плесень, а "Белое золото" и "Ленинградское" - и то и другое. Впрочем, в Роскачестве пояснили, что содержание дрожжей и плесени не нормируется для мороженого, поэтому это нельзя считать нарушением.
Фактическая масса угощений "Ермолино" и "48 копеек" была меньше указанной в маркировке. В мороженом "Классическая Венеция" массовая доля белка не соответствовала заявленной, а в продукции "Настоящий пломбир Русский холод" выявлено несоответствие массовой доли углеводов информации на упаковке.
Эксперты выяснили, что меньше всего сахара содержится в мороженом "ВкусВилл", а больше всего - в холодных лакомствах Oreo, Maxiduo, Alpen Gold, Nestle, "Светаево".
По итогам проверки управления Россельхознадзора направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований производителям продукции марок "Выбор семьи", "Вкусландия" и "Ля Фам варенка".
Управление Роспотребнадзора по Ярославской области объявило предостережение изготовителю мороженого "Ленинградское". Торговая сеть "Глобус" сообщила о проведении внутренней проверки марок продукции "Филевское" и "Вкусландия".