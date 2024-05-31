Унитаз будет кристально чистым, драить часами не придется: вот что нужно насыпать на ночь
- 12:45 31 мая
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- Служба новостей
Многие жители России тратят значительную часть своей заработной платы на покупку бытовой химии для поддержания чистоты сантехники в доме. Однако существуют более экономичные способы достижения чистоты, которые позволяют не только сэкономить деньги, но и время.
Для того, чтобы избавить унитаз от грязи, достаточно посыпать проблемные участки содой, солью или стиральным порошком. Количество используемого средства будет зависеть от площади загрязнения.
Рекомендуется проводить данную процедуру поздно вечером, поскольку для достижения ощутимого эффекта необходимо оставить средство на поверхности как минимум на 8 часов, то есть на всю ночь.
Утром достаточно будет протереть поверхность влажной тряпкой, после чего унитаз будет выглядеть так же чисто, как в первые дни после покупки, сообщает портал "Хибины".
Есть и еще один способ: избавьтесь от желтого налета и неприятного запаха в вашем унитазе с помощью этой простой домашней смеси, которая отбелит его до новизны. Этот лайфхак не только эффективен, но и экологичен, а все необходимые ингредиенты, скорее всего, уже есть у вас дома.