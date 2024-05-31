В Сыктывкаре росгвардейцы выезжали в бар усмирить нетрезвую пару

Такс, в одном из баров города на улице Малышева сработала тревожная кнопка. Как позднее пояснила администратор караоке-зала одна посетительница заведения, будучи в состоянии опьянения, бросила микрофон в сторону барной стойки. 53-летняя нарушительница отказалась оплатить штраф за причинённый ущерб. Женщину задержали и передали участковому полиции для разбирательства.

В другом увеселительном заведении Сыктывкара на улице Первомайская сотрудники Росгвардии задержали молодую пару 1994 года рождения. Оба находились в состоянии опьянения, громко кричали, вели себя агрессивно и повредили имущество заведения. Молодые люди отказалась оплатить причиненный ущерб, а также сопротивлялась охране и устроила драку. При просьбе сотрудников Росгвардии остановить противоправные действия девушка продолжала проявлять агрессию и пыталась сбежать. Правоохранителям пришлось применить силу - на бунтарку недели наручники. Обоих нарушителей доставили в дежурную часть полиции для разбирательства.