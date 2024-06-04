В Ухте местного жителя через суд обязали переделать балкон

Согласно решению ухтинского горсуда, владельцу квартиры в объекте культурного наследия придется осуществить переустройство балкона. Представители ООО "Ремонт и услуги" подали исковое заявление в суд с требованием принудить владельца квартиры в доме №5 на улице Мира выполнить реконструкцию балкона. Дело в том, что с 2019 года здание внесено в реестр культурного наследия и имеет статус регионального значения. Как было установлено, владелец квартиры приобрел ее в 2020 году, а компания "Ремонт и услуги" является управляющей организацией. Согласно законодательству, охраняемым объектом являются фасады здания и балконы. Суд первой инстанции принял решение об удовлетворении исковых требований, поскольку ответчик не представил никаких документов, подтверждающих соответствие балкона установленным требованиям.

Владелец квартиры подал апелляционную жалобу. Он уточнил, что нас согласен с приговором, поскольку другие жильцы этого же дома также реконструировали свои балконы. Однако суд посчитал, что дети аргументы не могут быть основанием и оставил решение предыдущей инстанции без изменений.