Почта России выплатила жителю Коми компенсацию из-за заплесневелой посылки

В Коми с отделения "Почты России" взыскали компенсацию за плесневелую посылку.

Суд установил, что истец отправил посылку с одеждой для своей дочери из Сыктывкара в Краснодар. Посылку должны были доставить в течение 2-3 дней, однако спустя неделю она не дошла до адресата. Истец направил электронное обращение с просьбой найти посылку.

Через три дня в результате розыска посылку все-таки отдали адресату. При вскрытии тот обнаружил, что вещи в посылке влажные, имеют затхлый запах и следы плесени. Истец написал претензию в адрес "Почты России", но те отказали в удовлетворении требований. Дело дошло до суда.