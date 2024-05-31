Почта России выплатила жителю Коми компенсацию из-за заплесневелой посылки
- 07:30 31 мая
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- Татьяна Зубова
В Коми с отделения "Почты России" взыскали компенсацию за плесневелую посылку.
Суд установил, что истец отправил посылку с одеждой для своей дочери из Сыктывкара в Краснодар. Посылку должны были доставить в течение 2-3 дней, однако спустя неделю она не дошла до адресата. Истец направил электронное обращение с просьбой найти посылку.
Через три дня в результате розыска посылку все-таки отдали адресату. При вскрытии тот обнаружил, что вещи в посылке влажные, имеют затхлый запах и следы плесени. Истец написал претензию в адрес "Почты России", но те отказали в удовлетворении требований. Дело дошло до суда.
Суд встал на сторону потерпевшей стороны, удовлетворив требования лишь частично. В пользу истца взысканы тарифная плата за пересылку почтового отправления, убытки в виде испорченного имущества, компенсация морального вреда и штраф на общую сумму 17 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу, сообщает пресс-служба судов Коми.